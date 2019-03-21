РИАМО - 21 мар. В Москве состоялись торги по аренде земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с начальной ценой годовой арендной платы в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка, объект расположен в столичном районе Ново-Переделкино (ЗАО), говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Инвестор сможет построить на нем объект спортивного назначения.

«Еще один новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет построен за счет частных инвестиций, появится в ближайшие несколько лет на западе столицы. Благодаря переходу от рыночной оценки к проценту от кадастровой стоимости, введенному в прошлом году, подобные участки становятся все больше востребованы у бизнеса», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что с начала 2019 года уже пять таких участков реализованы инвесторам для строительства социально-значимых городских объектов.

Частный инвестор арендовал большой земельный участок площадью 1,52 гектара в Ново-Переделкине за 3,123 миллиона рублей для строительства спортобъекта. Предельный строительный объем физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 13 тысяч квадратных метров, инвестор должен построить его в течение 4,5 лет.