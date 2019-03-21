РИАМО - 21 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих читателей в соцсети «ВКонтакте» билеты на концерт «Органный мир аниме».

Гости услышат музыку из фильмов Хаяо Миядзаки» (возрастное ограничение – 5 лет). Чтобы стать обладателем билетов, нужно подписаться на страницу «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения.

Победителя, который получит пару билетов на концерт, редакция РИАМО определит случайным образом 4 апреля. Концерт состоится 7 апреля в 15:00.

Для участия в розыгрыше необходимо иметь открытый аккаунт, иначе редакция не увидит ваш репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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