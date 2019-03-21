РИАМО - 21 мар. Россельхознадзор приостановил оформление партии охлажденной рыбы из Марокко, поступившей в аэропорт «Домодедово» с рядом нарушений в сопутствующих документах, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово – Карго» приостановлено оформление партии охлажденной рыбы, весом более 132 килограммов, поступившей из Марокко в сопровождении ветеринарного сертификата, авианакладной и разрешения Россельхознадзора на ввоз», – отмечается в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что продукция прибыла по ветеринарному сертификату старого образца, и в графе «количество мест» ветеринарного сертификата отсутствует информация о количестве коробок (количество коробок указано в графе «номер пломбы»).

Кроме того, в графе «маркировка» ветеринарного сертификата отсутствует информация о номере завода-производителя, что не дает возможности идентифицировать завод.

Также на маркировочной этикетке груза отсутствует знак ЕАС и адрес получателя. Груз задержан до уточнения информации.