РИАМО – 21 мар. Новые адресные указатели будут установлены на всех домах, зданиях и социальных объектах Солнечногорска, концепция современных табличек была разработана по поручению главы муниципалитета Владимира Слепцова, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Привести указатели в соответствие с единой концепцией планируется до 1 июля.

«Новая концепция адресных табличек в едином стиле с указанием наименования улицы и нумерации жилых домов разработана для облегчения навигации населения и ориентирования различных служб в темное время суток. Так называемые адресные аншлаги будут изготовлены из антивандальных материалов, устойчивых к климатическому воздействию», – отмечается в сообщении.

Начальник отдела рекламы в районе Дмитрий Белянушкин пояснил, что фон, надписи и элементы информации домовых указателей будут выполнены из светоотражающих материалов.

«Цветовая гамма указателей – синий фон, буквенно-цифровые элементы белые. Контрастные цвета будут выделяться на любом фасаде и помогут в ориентировании жителям и службам», – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, адресные таблички будут изготовлены из оцинкованной стали — материал не подвержен коррозии и имеет срок службы более 10 лет.