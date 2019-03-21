РИАМО - 21 мар. Мужчина ограбил женщину в Орехово-Зуеве, ударив ее по голове, полиция возбудила уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

19 марта в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1967 года рождения с заявлением о том, что неизвестный, ударив ее по голове, открыто похитил у нее сумку с продуктами питания. Сумма ущерба составила 300 рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции ранее судимый мужчина 1969 года рождения», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.