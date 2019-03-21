РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» на подъездах трех домов установит камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Управляющей организацией МУП «СЕЗ» в рамках программы «Безопасный регион» начата работа по установке видеокамер на подъезды многоквартирных домов. Первыми в эту программу попали отремонтированные подъезды домов микрорайона Климовск по следующим адресам: улица Победы, дом №12, улица Советская, дом №1, проспект 50 лет Октября, дом №13А», – говорится в сообщении.

В соответствии с условиями положений программы, камеры видеонаблюдения ставят на подъезды домов высотой более пяти этажей, в которых произведен текущий ремонт.