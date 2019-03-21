РИАМО – 21 мар. Большинство школьников городского округа Молодежный знают историю своего родного поселка на оценку «хорошо», таковы результаты тестирования «Родной край», который прошли более 100 ребят, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Учащимся 7-11 классов предлагалось ответить на несколько десятков вопросов теста. Например, знают ли они год создания своего округа, чему посвящен памятник на въезде в поселок и другие.

«Ребята продемонстрировали хорошие знания об истории родного края. Более 100 школьников отвечали на вопросы теста. Благодарю активистов нашего местного молодежного парламента за активность и поддержку», – сказал глава городского округа Молодежный Виктор Юткин.

Акция проходила по инициативе Мособлдумы и молодежного парламента Московской области.

«Местом проведения теста в городском округе Молодежный стала средняя общеобразовательная школа. Проверить знания истории родного края могли все желающие», – подчеркивается в сообщении.