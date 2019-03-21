РИАМО - 21 мар. Небольшое проседание дорожного полотна произошло на улице Маршала Голованова в столице, участок между домами 1 и 5 нужно объехать из-за перекрытия движения транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«На улице Маршала Голованова незначительное проседание дорожного полотна. Перекрыто движение в обоих направлениях от дома 1 до дома 5. На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

Для объезда надо развернуться у дома 5 и проехать по четной стороне улицы Маршала Голованова в сторону улицы Перерва.