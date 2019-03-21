РИАМО – 21 мар. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Волоколамском районе за невыполнение в срок предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания в отношении Ю.Л. Дронова, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 6,3 гектара, расположенного в Волоколамском районе.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены работы по зачистке земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Дронова был составлен протокол об административном правонарушении, кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«Материалы административного дела переданы в судебный участок №268 Южнопортового района города Москвы для принятия решения», – уточняется в материале.

Решением мирового суда Дронов привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.