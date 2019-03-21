РИАМО - 21 мар. Начались работы по монтажу фасада дома для переселенцев по программе реновации на улице Борисовские Пруды, дом планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строители приступили к монтажу фасада жилого дома для переселенцев по программе реновации в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 7, корпус 2. Отделка фасадов наружных стен будет выполнена из навесного вентилируемого фасада с покрытием из керамогранитной плитки (первый-второй этажи) и покрытия из фиброцементных плит (третий этаж и выше)», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что участникам программы реновации гарантируются квартиры с чистовой отделкой комфорт-класса, не требующей проведения дополнительных отделочных работ.

Всего в доме 313 квартир, общая площадь составляет 19,53 тысячи квадратных метров. Дом планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Жилой дом – семисекционный, переменной этажности с техническим подвалом и техническим чердаком. На первом этаже дома будет оборудован центр информирования по переселению жителей.

Стены в комнатах будут оклеены флизелиновыми обоями под покраску, потолки окрашены латексной акриловой краской, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах – ламинат не ниже 32 класса.

В квартирах будет установлена вся необходимая сантехника: ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель. Кухню оборудуют плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны. В квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери. Металлические входные двери будут утеплены.

«Всего в районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 жилых домов общей жилой площадью 24,8 тысячи квадратных метров, для переселения подобраны две стартовые площадки по адресам: Борисовские Пруды, владение 7, корпус 2, и Каширское шоссе, владение 76А», – дополнил Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.