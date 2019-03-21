РИАМО - 21 мар. В Тверском и Пресненском районах демонтировали два самостроя – незаконные пристройки, которые искажали исторический и архитектурный облик столицы, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

«Незаконные пристройки были возведены в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства – без разрешительной документации и прав на земельный участок», – отмечается в сообщении.

В частности, одна из пристроек площадью 60 квадратных метров на улице Садовая-Кудринская, владение 26/40 примыкала к кафе, другая на улице Лесная, владение 3-9, – к магазину сотовой связи. Дополнительные площади использовались как подсобные помещения, а также для размещения охранной службы.

В настоящее время несанкционированно возведенные пристройки разобраны, внешний вид зданий после демонтажа самостроя приведут в порядок.