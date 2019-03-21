Кукольный театр ассоциируется, прежде всего, с детьми, но создают все это волшебство взрослые. Причем взрослые с уникальной профессией – актеры кукольного театра, одного из старейших видов искусства. 21 марта они отмечают свой профессиональный праздник – Международный день театра кукол. Корреспонденты РИАМО отправились в Московский областной государственный театр кукол, увидели спектакль, номинированный на «Золотую маску», и узнали, что здесь приготовили взрослым и маленьким зрителям.

Порция волшебства для каждого

Московский областной театр кукол на Таганке – место камерное и потому особенно уютное. Расположенный в одном из старых таганских переулков, он скрыт от глаз посторонних, но готов гостеприимно распахнуть свои двери всем тем, кто пришел сюда получить свою порцию волшебства.

«Наша основная задача – показывать спектакли детям Московской области, ведь наш театр мобилен», – рассказывает заведующая труппой Зоя Рудавина.

Афишу выездных спектаклей можно посмотреть на сайте театра.

Кроме того, сейчас целое направление посвящено созданию спектаклей для взрослого зрителя. Так, в репертуаре есть «Солнечный луч» – один из лучших спектаклей театра, а также неизменно собирающие полные залы «Ревизор» и «Кентервильское привидение».

Кстати, именно с «Ревизора» и началась история театра, созданного еще в 1933 году драматургом и режиссером Виктором Швембергером. Театр был открыт при областном Доме художественного воспитания детей и по сей день находится в ведении правительства Подмосковья.

«Когда люди приходят в наш театр, куклы ассоциируются у них, в первую очередь, со сказками. Но мы ищем и пробуем новые формы», – отмечает Зоя Рудавина.

По ее словам, в театр поступают заявки от драматургов, создающих пьесы специально для театра кукол.

Сегодня такой драматургии очень мало – в основном ставят либо то, что было написано в 1960-1970-е годы, либо режиссеры сами пишут пьесы на основе материала, однако режиссер и драматург – это совершенно разные профессии, отмечает завтруппой.

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Номинация на «Золотую маску»

Один из таких спектаклей, вышедший из творческой лаборатории Московского областного театра куклы, – пьеса петербургского драматурга Константина Федорова «Мойры Петроградского района».

«Это был спорный, экспериментальный проект, но в итоге спектакль получился и нас выдвинули на «Золотую маску», чему мы все очень рады», - говорит Рудавина.

Эта постановка рассчитана на подростков и взрослую аудиторию. Среди зрителей – жюри «Золотой маски». Впервые показанный 2 февраля 2018 года, этот спектакль стал для театра настоящим триумфом, принеся ему пять номинаций на главную театральную премию страны.

История трех древнегреческих мойр, волею богов заброшенных в Петроградский район Петербурга и плетущих нити судьбы наших современников, покоряет с первой минуты и крепко держит внимание зрителей на протяжении всего действия.

В истории, разворачивающейся на фоне заснеженного Петербурга, более десятка персонажей.

Всех этих героев – мойр, бизнесмена и его девушку, пенсионера, детдомовского мальчика и беспородную дворнягу – играют четверо актеров, перевоплощающихся из одной роли в другую с невероятной скоростью.

Так же легко они управляют и зрительскими эмоциями – за час зрители успевают и посмеяться, и поплакать.

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Подвальное искусство

Небольшого пространства в Пестовском переулке, которое занимает театр, куклам и людям не хватает – репетиционные залы и мастерская расположены неподалеку, в отдельных подвалах.

«Так, в подвалах, и рождается искусство», – шутят работники театра.

Мастерские – то место, где усилиями целой группы художников создаются и сами куклы, и декорации к спектаклям.

«Художник, который работает с куклами, теоретически должен уметь все. Но я знаю, что именно каждый из наших работников любит делать больше всего, так что всю работу мы стараемся распределять так, чтобы каждому она была в удовольствие. Я, например, люблю папье-маше, кто-то любит делать головки – каждому свое», – рассказывает художник Наталья Скачкова.

Но когда случается аврал перед спектаклем – выбирать уже не приходится, добавляет она.

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Редкая профессия и индивидуальный подход

«Профессия актера театра кукол – самая крутая. Потому что хороший актер театра кукол может сыграть везде, ведь он должен уметь пластически двигаться, петь, обладать слухом и голосом», – говорит актриса Марина Романова.

При этом не каждый драматический актер сможет работать в кукольном театре, потому что кукла – это инструмент, отмечает она.

От маленьких частных кукольных трупп, каких немало, Московский областной театр кукол отличается тем, что в каждом спектакле – настоящие декорации, хорошая музыка и профессиональные актеры, отмечает Зоя Рудавина.

По ее словам, сейчас это очень редкая профессия – ей учат только в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле и Нижнем Новгороде. В областном театре кукол есть и заслуженные артисты России, проработавшие здесь по 50 лет, так что имеет место и передача знаний от старшего поколения к молодому.

«У нашего театра есть своя индивидуальность. К тому же, мы даем индивидуальный подход – ведь здесь нет потока, так что каждый получает внимание и наслаждается камерной обстановкой. Личностное участие каждого работника – это дорогого стоит», - заключает Зоя Рудавина.

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