РИАМО - 21 мар. В ритуальном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет, передает корреспондент РИАМО.

Все люди, желающие проститься с певицей, ожидали окончания церемонии у второго входа в ритуальный зал рядом с катафалком. Сотрудники охраны кладбища следили за тем, чтобы люди создали достаточно широкий коридор для выноса гроба, тех, кто стоял слишком близко к машине и мешал проходу, просили отойти к краю дороги.

Когда гроб вынесли из ритуального зала, раздались громкие и продолжительные аплодисменты, провожающие певицу в последний путь.

Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

После внезапной смерти популярной исполнительницы россияне выставили на продажу в Сети редкие лоты, которые будут интересны поклонникам Юлии Началовой. Среди них диски, фото, коллекции журнальных и газетных вырезок.

Началова была известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

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