РИАМО - 21 мар. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, который вместе с подельниками совершил убийство мужчины, ошибочного принятого за жертву, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Летом 1997 года двое сообщников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решили совершить убийство столичного бизнесмена. Они привлекли своего знакомого и получили от заказчиков сведения о распорядке дня потерпевшего, ошибочно принятого наблюдателями за потенциальную жертву, а также оружие.

«В подъезде жилого дома преступники расстреляли мужчину, при этом обвиняемый произвел не менее восьми выстрелов из пистолета, а его подельник не менее 20 выстрелов из пистолета-пулемета. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

После возбуждения уголовного дела в 1997 году нападавший скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Так, 29 августа 2018 года обвиняемого удалось задержать.

«Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей», – резюмируется в материале.