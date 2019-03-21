РИАМО - 21 мар. В Солнечногорскую центральную районную больницу поступила передвижная поликлиника, стоимость мобильного комплекса составляет 15 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев отметил, что автомобиль закуплен по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Мобильные поликлиники позволяют повысить доступность медицинской помощи для населения Подмосковья, что особенно важно – отдаленных территорий. Комплекс, поступивший в Солнечногорскую больницу, оснащен различным медицинским оборудованием: ЭКГ-аппаратом, портативным УЗИ-аппаратом, офтальмоскопом, отоскопом, индикатором внутриглазного давления, а также оборудованием для проведения лабораторных исследований», – сказал Матвеев.

Он отметил, что с помощью данной поликлиники уже выполнены выезды в поселок Майдарово и в ЖК «Велтон парк». На ближайшее время запланирован выезд в Березки, Лесное озеро, а также в село Алабушево.