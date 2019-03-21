РИАМО – 21 мар. Финал Кубка по мини-футболу и детский турнир по мини-футболу проведут для жителей подмосковного Орехово-Зуева и гостей города во Дворце спорта «Восток» 30 марта, сообщает администрация муниципалитета на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация городского округа Орехово-Зуево и федерация футбола города приглашает во Дворец спорта «Восток» на финал Кубка городского округа Орехово-Зуево по мини-футболу 30 марта в 17:00», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в финале встретятся команды сталепромышленной компании «Регион» и футбольного клуба «Лайф». Почетный гость соревнований – чемпион России, игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин.

В этот же день федерация футбола городского округа Орехово-Зуево проводит детский турнир по мини-футболу с участием команд из Твери, Москвы, Владимира, Орехово-Зуева и других городов. Начало детского турнира в 11:00. Мероприятия пройдут по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом №55.