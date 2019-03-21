РИАМО - 21 мар. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) создали специальный проект «Удобный переход», чтобы повысить удобство и безопасность пешеходов, учитывая при этом пожелания жителей города, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Проект особенно интересен тем, что участие в вопросах благоустройства пешеходного движения принимают не только специалисты, но и любой житель мегаполиса. Сотрудники ЦОДД собирают предложения москвичей (оставить их можно на сайте Единого транспортного портала с пометкой «Удобный переход»), анализируют их и реализуют наиболее удачные», – отмечается в сообщении.

Программа допускает самые разные идеи, относящиеся к теме пешеходного пространства. Главное, чтобы все они были в согласии с правилами дорожного движения и имели практический смысл.

Чаще всего от жителей поступают предложения об организации новых пешеходных переходов в местах, где это необходимо. Понятно, что, если до «зебры» идти далеко, люди часто нарушают правила, рискуя жизнью. Хотя и наличие перехода не всегда дает пешеходам чувство безопасности, поэтому в некоторых случаях жители предлагают устанавливать светофоры.

«Формирование единой программы для комфортного передвижения пешком началось в 2018 году, и сейчас нами проработан большой список предложений, поступивших от ГИБДД, префектур, управ и, конечно, самих жителей, ряд из которых уже реализованы. Работа велась сразу по нескольким направлениям. За счет модернизации пешеходных переходов, включая их освещение и организацию островков, был повышен уровень безопасности», – добавляется в материале.

С апреля 2018 по настоящее время в Москве воплотили уже сотни предложений жителей. Например, отрегулировали режим работы светофоров – это сделали уже более чем на 260 пешеходных переходах. По просьбам местных жителей увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, на других – снизили время его ожидания (длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели). Благодаря изменению режима работы светофоров горожане получают больше времени для того, чтобы перейти дорогу.