РИАМО - 21 мар. Пассажирам метро во время закрытия пяти станций Сокольнической линии подземки будут раздавать горячий чай у станции Московского центрального кольца «Локомотив», также на закрытых станциях и на «Комсомольской» будут работать специалисты центра обеспечения мобильности пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Для завершения строительства Большой кольцевой линии метро с 30 марта по 5 апреля будут закрыты станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Палатка по раздаче горячего напитка будет стоять прямо у выхода со станции («Локомотив» МЦК – ред.). Кроме того, на закрытых станциях, а также на станции «Комсомольская» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене», — говорится в сообщении.

На временно закрытых станциях и «Комсомольской» пассажирам помогут инспекторы центра обеспечения мобильности. Пассажирам расскажут о работе общественного транспорта во время закрытия станций метро, помогут построить наиболее удобный маршрут.

Станции «красной» линии закрывают для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.