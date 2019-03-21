РИАМО – 21 мар. Государственная дума на заседании в четверг в первом чтении приняла законопроект о предоставлении так называемых «ипотечных каникул» заемщикам, которые по тем или иным причинам оказались в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте kp.ru.
«В законе прописываются все возможные жизненные трудности, которые являются достаточным основанием для предоставления полугодовой отсрочки по выплатам или временного уменьшения их размера. К ним относится потеря кормильца, работы или получение инвалидности», – говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» для оказавшихся в трудной жизненной ситуации россиян на все договоры о жилищных займах, в том числе и на заключенные до принятия закона.
«Ипотечные каникулы» могут взять россияне, потерявшие работу, получившие инвалидность первой и второй групп, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.
Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Каникулы по одному кредиту можно брать не один раз, при этом их длина не должна превышать шести месяцев.
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