РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. Проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области с включением электросирен проведут в Королеве 26 марта, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Проверка продлится с 11:00 до 13:00. Жителей просят соблюдать спокойствие и порядок.
«Двадцать шестого марта планируется проведение комплексной технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области с включением электросирен», – говорится в сообщении.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(495)516-89-88.
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