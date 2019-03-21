РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. Проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области с включением электросирен проведут в Королеве 26 марта, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Проверка продлится с 11:00 до 13:00. Жителей просят соблюдать спокойствие и порядок.

«Двадцать шестого марта планируется проведение комплексной технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области с включением электросирен», – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(495)516-89-88.