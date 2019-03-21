РИАМО - 21 мар. Пассажиры во время закрытия станций Сокольнической линии метро смогут воспользоваться бесплатными трамваями №13, их маршрут проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Для завершения строительства Большой кольцевой линии метро с 30 марта по 5 апреля будут закрыты станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Автобусы поедут от «Комсомольской» до «Черкизовской» с остановками у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь». Маршрут трамвая №13 в эти дни также будет бесплатным», — говорится в сообщении.

Маршрут трамваев №13 проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы мимо станций «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Жители и гости столицы, которые пользуются станцией «Преображенская площадь», смогут доехать до станции «Семеновская» Арбатско-Покровской ветки на трамваях №2, 11, 36 и 46, до станции «Электрозаводская» - на автобусах маршрутов №86, 86к, 171 и троллейбусах №14. Маршруты автобусов №т32, 332 свяжут «Сокольники» и «Электрозаводскую».

Станции «красной» линии закрывают для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны шесть станций: «Савеловская», «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».