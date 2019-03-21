РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Вдоль проезжей части на улице Ленина в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в четверг подрядная организация приступила к обрезке ветвей деревьев над электропроводами, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Специалисты подрядной организации МБУ «ПКБ» продолжают плановую работу по обрезке ветвей, произрастающих над электропроводами, а также спилу аварийных и сухостойных деревьев. Сегодня, 21 марта, работы проводятся вдоль проезжей части улицы Ленина», – говорится в сообщении.

В апреле начнутся работы на улице Заводская и проспекте 50 лет Октября.