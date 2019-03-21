РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске стартовала Неделя детской книги, в четверг в концертном зале администрации провели праздничное мероприятие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Неделя детской книги в текущем году проходит в Подольске в 31-й раз.

«В каждой библиотеке округа с 21 марта по 1 апреля пройдут различные мероприятия, на которых во время весенних каникул стоит побывать детям, а также их родителям. Старт книжкиной недели состоялся в четверг, 21 марта, в концертном зале администрации округа. На празднике побывали учащиеся начальных классов школ Подольска, микрорайонов Лаговский и Стрелковский, прямо у входа их встречал замечательный девиз: «Читать – это мудро, читать – это модно!» – говорится в сообщении.

Поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра, то основной акцент книжкиной недели делается на неразрывную связь литературных произведений с театральными подмостками. В фойе концертного зала администрации впервые для маленьких жителей установили фотозону под названием «Примерь на себя эту роль», где ребята надевали элементы костюмов известных героев пьес и фотографировались.

Здесь же можно было посетить необычную книжную выставку «Из книги – на сцену», в экспозиции которой представлены произведения, по которым подольские театральные коллективы поставили спектакли.

В России книжкина неделя проходит с 1943 года, идея ее проведения принадлежит писателю Льву Кассилю. Так, в четверг Неделя детской книги началась не только в Подольске, но и в микрорайоне Климовск в Детской музыкальной школе.

«Книжкина неделя только началась. Каждый день в наших библиотеках с 10:00 до 18:00 будут проходить мероприятия – викторины, конкурсы, игровые программы, мастер-классы, встречи с писателями, художниками. И, конечно, здесь будут читать хорошие книжки», – сказала директор Централизованной библиотечной системы городского округа Подольск Галина Владимирская.