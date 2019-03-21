РИАМО - 21 мар. Сотрудники полиции задержали в селе Степаньково подмосковных Мытищ 21-летнего уроженца одной из республик Закавказья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, у него нашли более 700 граммов марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общей массой более 9 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что при обыске в квартире, где проживал молодой человек, оперативники обнаружили еще пять свертков с марихуаной общим весом более 700 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу, добавила Петрова.