РИАМО - 21 мар. В апреле в поселке Селятино Наро-Фоминского округа откроется ледовая арена с искусственным льдом, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В состав нового спортивного объекта войдут тренировочная арена с ледовым покрытием, ледовая арена для массовых катаний, гимнастический и хореографический классы, зал индивидуальной силовой подготовки, зал для лечебной физической культуры и кабинет врача», – отмечается в сообщении.

Кроме того, к услугам посетителей будут доступны гардероб, места для отдыха и ожидания, вендинговые автоматы и бесплатный Wi-Fi. Зрительские трибуны на арене рассчитаны на 120 человек. Также будет благоустроена прилегающая территория арены – там оборудуют наземную автостоянку. Общая площадь нового спортивного объекта составит более 6 тысяч квадратных метров.

На ледовой арене планируется открытие сразу нескольких секций – по хоккею, фигурному катанию, начальному обучению катанию на коньках, керлингу, черлидингу, йоге, художественной гимнастике, пилатэсу, аэробике и настольному теннису.

«Буквально недавно – в начале марта этого года – мы с губернатором Московской области Андреем Воробьевым открывали первый ледовый дворец в Наро-Фоминске. Уже в ближайшем будущем свою работу начнет еще один новый спортивный объект – ледовая арена в Селятине. Это будет современный спортивный центр, в состав которого войдут множество секций по различным видам спорта, от керлинга до хореографии», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что общая сумма строительства объекта составила порядка 400 миллионов рублей.

«Арена соответствует всем необходимым требованиям и уже сейчас с уверенностью можно сказать, что объект станет местом притяжения всех любителей спорта. Здесь будут тренироваться спортсмены, а также проводится соревнования различных уровней», – заключил министр.