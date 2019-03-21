РИАМО - 21 мар. Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей собственнику земельных участков сельскохозяйственного назначения в Талдомском округе за неуплату административного штрафа в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В августе 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельных участках сельскохозяйственного назначения, общей площадью 547,2 гектара, расположенных в Талдомском городском округе.

«Участки принадлежат на праве собственности ООО «Миколями», которое было привлечено к административной ответственности <…> в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в срок, управлением в отношении ООО «Миколями» составлен протокол об административном правонарушении», – отмечается в сообщении.

Материалы дела направлены в судебный участок №255 для принятия решения.

В марте 2019 года за выявленные нарушения ООО «Миколями» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тысяч рублей.