РИАМО - 21 мар. В преддверии весенних школьных каникул компания «Аэроэкспресс» запускает акцию для детей и приглашает бесплатно посетить колесо обозрения в московском парке «Сказка», говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Специальное предложение действует для пассажиров, которые приобрели билет по тарифу «Группа» или «Группа. Туда-обратно» в период с 23 по 31 марта.

«Посмотреть на столицу с высоты птичьего полета можно в один из дней указанного периода, предъявив билет на «Аэроэкспресс» в кассах парка «Сказка». Один билет по групповому тарифу дает право на бесплатное посещение аттракциона группы до четырех человек при условии, что минимум один из них ребенок до 16 лет включительно», – отмечается в сообщении.

Колесо обозрения, расположенное в парке «Сказка», действует круглый год. В течение 7 минут – за это время колесо делает полный круг – посетители аттракциона, расположившись в закрытых кабинках с панорамным остеклением, могут любоваться видами столицы с высоты 35 метров.

«В период весенних каникул традиционно увеличивается количество пассажиров с детьми, в том числе групп школьников в сопровождении взрослых. Совместно с парком «Сказка» мы решили подарить нашим пассажирам возможность разнообразить культурную программу детей в период каникул и пригласить их вместе прокатиться на колесе обозрения», – уточнила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Билет по тарифам «Группа» и «Группа. Туда-обратно» рассчитан на поездку компании до четырех человек в вагоне стандартного класса в одну сторону или в аэропорт и обратно. При выборе выгодных групповых тарифов стоимость поездки для каждого пассажира составит чуть более 200 рублей.