РИАМО - 21 мар. Одна из женщин, пришедших на прощание с певицей Юлией Началовой в Москве, потеряла сознание в толпе, передает корреспондент РИАМО.

В четверг друзья и поклонники прощаются с популярной исполнительницей Юлией Началовой. На церемонию, которая проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища, пришли многие десятки людей.

На выходе из зала люди организовали живой коридор и ждут, когда вынесут гроб с телом певицы. Одной из женщин в этой толпе стало плохо, и она потеряла сознание. Ее сразу подхватили находившиеся рядом мужчины, не позволив упасть. После к женщине подошли дежурившие на церемонии врачи скорой помощи. Они смогли привести женщину в чувство, а затем на носилках отнесли в автомобиль реанимации.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

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