РИАМО – 21 мар. Управляющая компания «УК Успех» из подмосковных Котельников вернула жителям многоквартирного дома более 500 тысяч рублей переплаты за содержание и текущий ремонт по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управляющая компания ООО «УК Успех» из Котельников исполнила предписание Госжилинспекции о проведении перерасчета жителям дома по адресу: улица Кузьминская, дом №15. УК производила расчет платы за содержание и текущий ремонт по тарифу, который не был утвержден на общем собрании собственников. Тем самым управляющая компания нарушила Жилищный Кодекс РФ», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Сотрудники Госжилинспекции оперативно провели документарную проверку и выдали в адрес управляющей организации предписание произвести перерасчет собственникам на сумму 523 тысячи 498 рублей.

«По истечению срока исполнения предписания государственные жилищные инспекторы провели контрольную проверку, в результате которой было установлено, что управляющая организация ООО «УК Успех» произвела перерасчет жителям дома на Кузьминской улице. Точная сумма корректировки составила 523 тысячи 498 рублей 33 копейки», – уточнил Соков.