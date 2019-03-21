РИАМО - 21 мар. С июня 2018 года в Подмосковье действует проект «Развитие доходного потенциала Московской области», по итогам его реализации в прошлом году дополнительные поступления в бюджетную систему России составили более 300 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.

«Цель данного отраслевого проекта – выявление и предотвращение применения налогоплательщиками схем ухода от налогообложения и незаконной минимизации налоговых обязательств», – говорится в сообщении.

В рамках проекта налоговые органы совместно с правительством Московской области проводят работу по выявлению налоговых рисков в отношении налогоплательщиков, ведущих деятельность в сфере обращения твердых бытовых отходов, добычи полезных ископаемых, строительства и ремонта, торгующих на рынках и в местах нестационарной торговли.

«В целях «обеления» отрасли добычи полезных ископаемых совместно с региональным министерством экологии и природопользования отобраны компании, в деятельности которых усматриваются системные нарушения по занижению налоговой базы при определении налоговых обязательств. В результате контрольно-аналитических мероприятий в отношении этой отраслевой группы налогоплательщиков уточнены налоговые обязательства по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, а также налогу на добычу полезных ископаемых на общую сумму более 45 миллионов рублей, в том числе в бюджет Московской области – 7,8 миллиона рублей», – добавляется в материале.

Кроме того, в Подмосковье проводится углубленный анализ деятельности организаций, работающих в сфере обращения твердых бытовых отходов. Налоговиками совместно с региональным министерством ЖКХ определены компании, в деятельности которых усматриваются нарушения налогового и экологического законодательства. В отношении организаций, добровольно не отказавшихся от применения схем ухода от налогообложения, назначаются выездные налоговые проверки.

В рамках проекта также решается задача по постановке на налоговый учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Московской области. Так, по итогам года на налоговый учет поставлено 115 обособленных подразделений компаний, осуществляющих на территории Подмосковья строительно-монтажные и ремонтные работы.

Еженедельно налоговые инспекторы совместно с представителями муниципалитетов проводят рейды на территориях рынков и торговых центров, во время которых проверяют исполнение налогоплательщиками обязанности встать на налоговый учет, зарегистрировать контрольно-кассовую технику и уплачивать налоги в областной бюджет.

В результате этой работы на налоговый учет поставлено 708 арендаторов торговых площадей.