РИАМО - 21 мар. В Троицке планируют построить дамбу и 27-метровый пешеходный мост через реку Десну, кроме того, в городе будет расширен ряд улиц, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории улично-дорожной сети в северной части города Троицка.

«Транспортно-планировочным решением предусмотрено строительство дамбы и 27-метрового пешеходного моста через реку Десну. Ширина моста составит 3 метра», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Всего в рамках проекта планируется построить более 2,6 километра дорог. Протяженность реконструируемого участка улицы Заречной составит 1,1 километра. Для движения общественного транспорта ширину ее проезжей части увеличат до 7 метров.

Октябрьский проспект продлят от Академической площади до Калужского шоссе. Протяженность нового участка составит 1,5 километра, ширина проезжей части – 15 метров.

«Проведение всех запланированных мероприятий будут способствовать улучшению транспортной доступности жителей», – заключила Пятова.