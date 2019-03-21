РИАМО – 21 мар. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила внесение изменений в проект строительства участка новой Коммунарской линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что согласно изменениям, строительство данного участка Коммунарской линии планируется осуществить в два этапа.

«Первый – это участок «Улица Новаторов» – «Славянский мир». Он протянется от строящейся станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии вдоль Ленинского проспекта, улиц Академика Опарина и Генерала Тюленева до проектируемой станции «Славянский мир», – отметила Пятова.

Длина участка составит 8,7 километра с размещением четырех станций. Так, «Улица Новаторов» пройдет вдоль Ленинского проспекта, у пересечения с улицами Удальцова и Новаторов; пересадочная со строящейся станцией «Улица Новаторов» БКЛ.

«Улица Академика Опарина» появится вдоль улицы Академика Опарина, у ее пересечения с улицей Миклухо-Маклая», – добавляется в материале.

Станцию «Улица Генерала Тюленева» разместят вдоль улицы Генерала Тюленева, у ее пересечения с улицей Теплый Стан. «Славянский мир» развернется на территории ТиНАО, вдоль МКАД, с северо-западной стороны от торгового комплекса «Славянский мир», уточняется в материале.

Второй этап – это участок «Славянский мир» – «Столбово», который пройдет по поселку Мосрентген вдоль Калужского шоссе, далее по поселкам Газопровод, Коммунарка и Сосенское вдоль автомобильной дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево». Длина участка составит 7,2 километра с размещением трех станций.

«Мамыри» оборудуют вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. Станцию «Коммунарка» – под автомобильной дорогой МКАД – поселок Коммунарка- аэропорт «Остафьево», у ее пересечения с проектируемым проездом №818», – дополняется в материале.

Станция «Столбово» появится вдоль автомобильной дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево», на ее пересечении с магистралью Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Перспективная Коммунарская линия метро пройдет от станции «Севастопольский проспект» до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей Юго-Западного административного округа Москвы и новых территорий города. Длина линии составит порядка 40 километров с 16 станциями. Ввод линии намечен на 2023 год.

Проект планировки участка Коммунарской линии метро «Улица Новаторов» – «Столбово» будет вынесен на публичные слушания.