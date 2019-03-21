РИАМО - 21 мар. В природном заказнике «Долина реки Сетунь» в столице зацвели подснежники, они будут цвести всего две недели, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Мосприроды.

«На территории природного заказника «Долина реки Сетунь» встречен впервые этой весной подснежник белоснежный Galánthus nivális. В пойме реки Сетунь на освободившемся от снега участке земли распустились эти замечательные первоцветы. Обнаружено всего три «кустика». Подснежники спешат расцвести и дать семена до того, как распустятся остальные растения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что цветет подснежник всего 2 недели, а потом также быстро исчезает, как и появился, остается только луковица в земле, которая будет ждать следующей весны.

Первые подснежники в Москве зацвели в конце февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».