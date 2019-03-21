РИАМО - 21 мар. Власти Москвы выставят на торги три участка под строительство объектов различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с выставлением на торги трех земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения.

«На участке площадью 0,67 гектара в муниципальном образовании Некрасовка на пересечении проектируемых проездов 83 и 4296 (ЮВАО) планируется строительство автосервиса с автосалоном общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Гостиницу общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров возможно будет построить на земельном участке площадью 0,62 гектара на улице Войсковая, участок №1 (ЗАО).

Общая площадь спортивного объекта, запланированного к возведению на участке площадью 0,42 гектара по адресу: поселение Киевский, рядом с домом 25 (ТАО), может составить 7,4 тысячи квадратных метров.

В настоящий момент все земельные участки свободны и не используются. Доступ на них не ограничен.