РИАМО - 21 мар. Власти Москвы одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы под строительство предприятия пищевой промышленности площадью до 32,3 тысячи квадратных метров на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Участок площадью более 2 гектаров для нового производства пищевой промышленности располагается в Западном административном округе города Москвы вблизи деревни Орлово.

«В настоящее время департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы ведется активная работа с потенциальными инвесторами по размещению нового пищевого производства. Реализация участка планируется в рамках масштабного инвестиционного проекта без проведения торгов», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Москва играет существенную роль в общероссийских объемах производства колбасных и хлебобулочных изделий, шоколада, кисломолочных продуктов.

В 2018 году предприятия пищевой промышленности столицы произвели 343 033 тонны колбасных изделий, 234 761 тонну кисломолочных продуктов и 323 745 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Московский пищепром объединяет более 60 крупных и средних предприятий. В отрасли занято свыше 50 тысяч человек.