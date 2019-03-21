РИАМО - 21 мар. Более 11 тысяч сотрудников МВД в Подмосковье поощрят премиями в размере 10 тысяч рублей за хорошую работу в 2018 году, соответствующее постановление регионального правительства имеется в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 11,5 тысячам сотрудников Главного управления МВД Российской Федерации по Московской области, подчиненных ему территориальных органов министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений <…> в размере 10 тысяч рублей каждому», - говорится в документе.

Таким образом власти поощрят сотрудников МВД, которые принимали активное участие в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности и помогли достигнуть в 2018 году целевых показателей по снижению уровня преступности на территории Подмосковья, в том числе показателей по сокращению доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах.