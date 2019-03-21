РИАМО - 21 мар. За неделю в Подмосковье зафиксировали превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей до 2 лет в двух муниципалитетах, среди совокупного населения эпидпорог превышен не был, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

На 11 неделе 2019 года на территории Московской области продолжает снижаться интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. По данным мониторинговых наблюдений, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения не превышает расчетных эпидемических пороговых величин и составил 97,56 на 10 тысяч населения.

«Превышение порогового уровня заболеваемости было зарегистрировано на территории двух муниципальных образований области среди детей до 2 лет. В остальных возрастных группах превышений не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 40,2% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов негриппозной этиологии (РС-вирусы, парагрипп, аденовирусы), доля вирусов гриппа А снижается.

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости в целях профилактики сократить пребывание в местах скопления людей, общественном транспорте, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, регулярно тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещение, есть как можно больше продуктов с витамином С.