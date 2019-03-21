РИАМО – 21 мар. На территории бизнес-парка «Станколит» на северо-востоке столицы построят офисный комплекс, площадь зданий составит 67 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории по адресу: улица Складочная, владение 1, строения 1, 2, 14, 16, 18, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 43, 48 (СВАО).

«По указанному адресу планируется возвести многофункциональный офисный комплекс. Суммарная поэтажная площадь зданий составит 67 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Также на территории бизнес-парка «Станколит» откроется новый фуд-маркет, инвестиции в его создание составят почти 50 миллионов рублей. На площади 1,5 тысячи квадратных метров будут представлены 22 гастрономические концепции.