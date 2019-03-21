РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. Государственная ветеринарная служба подмосковного Королева проведет бесплатную вакцинацию животных 13 и 14 апреля, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Вакцинация – единственный эффективный метод защиты животных от заражения бешенством.

«Бесплатную выездную вакцинацию домашних животных против бешенства 13 и 14 апреля проведет Государственная ветеринарная служба городского округа Королев. Тринадцатого апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: город Королев, проспект Космонавтов, дом №16, с 13:30 до 15:00 по адресу: город Королев, улица Тихнонравова, дом №19», – говорится в сообщении.

Четырнадцатого апреля бесплатную вакцинацию можно сделать по адресу: город Королев, микрорайон Первомайский, улицы Хвойная и Лучевая у автобусной остановки «Красная Новь» с 10:00 до 12:00, а с 13:00 до 15:00 по адресу: город Королев, микрорайон Торфпредприятие, улица Торфпредприятие, у дома №67, рядом со стадионом.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: город Королев, улица Нестеренко, дом №17 и по телефону: 8(966)325-84-40.