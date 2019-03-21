РИАМО - 21 мар. В Северо-Восточном округе столицы планируют построить производственно-складской комплекс общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории по адресу: улица Красная Сосна, владение 18, строение 1, 2, 3.

«На участке можно будет построить производственно-складской комплекс суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен равной 28,6 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что половину этой площади инвестор – ЗАО «Строительно-промышленная компания «Монкон» – может использовать под склад.

В данный момент на рассматриваемой территории расположены ангары, которые планируется снести. Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.