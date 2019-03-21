РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске учащимся школы №25 рассказали о добровольческом движении Дворца молодежи на обучающем семинаре «Я Доброволец», сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (городской округ Подольск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Подольске в школе №25 специалисты Дворца молодежи провели обучающий семинар «Я Доброволец», направленный на развитие добровольческого движения, вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность города, развитие и поддержку молодежных инициатив. В конце семинара, школьникам было предложено пройти тест по различным направлениям добровольческой деятельности», – говорится в сообщении.

В ряды волонтеров Дворца молодежи может вступить каждый желающий.