РИАМО - 21 мар. В столице 22 марта ожидаются снег, мокрый снег и дождь, благодаря чему мартовская норма по осадкам к выходным в городе может быть выполнена, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в Москве составляет 35 миллиметров.

«За сутки на город выпадет 3-8 миллиметра осадков. Не исключено, что на ряде метеорологических станций столицы месячная норма по осадкам к выходным дням будет уже выполнена!» – говорится в сообщении.

Утром 22 марта на дорогах в столице будет скользко. Пройдет снег, который днем перейдет в дождь, и свежевыпавший снег смоет. Порывы сильного ветра усилятся до 15 метров в секунду.