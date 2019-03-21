РИАМО - 21 мар. В администрации городского округа Чехов проводят обыски по подозрению первого замглавы округа в превышении должностных полномочий, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, подозреваемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. В нарушение федерального законодательства он предоставил по указанной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет.

При этом в бюджет администрации до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания, чем причинен ущерб администрации городского округа Чехов. Размер ущерба будет установлен оценочной экспертизой.

«В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МФД, а также при силовой поддержке Росгвардии по местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски», - уточняется в материале.