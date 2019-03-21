РИАМО - 21 мар. В конце марта - начале апреля водоемы Подмосковья и Москвы могут освободиться ото льда, уже сейчас на некоторых водоемах можно наблюдать плавучие льды, сообщил РИАМО в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Взлом льда уже сейчас идет на притоках Москвы-реки, эти притоки освободятся ото льда в конце третьей декады марта и в самом начале апреля. Более того, на Оке идет тоже вскрытие реки ото льда. Мы прогнозируем, что в месте впадения Москвы-реки, это где-то около Коломны, река Ока очистится ото льда тоже в первых числах апреля», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что на многих водоемах можно наблюдать плавучие льды.

Ранее в Подмосковье усилили работу по профилактике несчастных случаев на льду водоемов из-за того, что ледяной покров уже не сможет выдержать вес человека. Для предотвращения несчастных случаев в области усилена интенсивность патрулирования крупных водоемов. Спасатели и волонтеры работают на акватории и на береговой линии, проводя профилактические беседы с местными жителями и любителями зимней рыбалки.

Ежедневно на крупных водоемах и водных артериях Московской области проводятся замеры толщины льда.