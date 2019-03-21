РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Первого апреля в городском округе Люберцы стартует конкурс «Люберецкая Супербабушка - 2019», он проводится впервые, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы 1 апреля стартует впервые конкурс «Люберецкая Супербабушка - 2019». Представительницы старшего поколения докажут, что успешная женщина может успевать работать, воспитывать внуков и иметь разносторонние интересы в любом возрасте», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что подать заявку на участие в конкурсе могут представительницы прекрасного пола старше 55 лет, постоянно проживающие на территории городского округа Люберцы. Заявка на участие нужно подать в оргкомитет путем заполнения анкеты, вырезанной из газеты «Люберецкая панорама» или по электронной почте: superbabushka2019@yandex.ru. Время приема заявок – с 1 апреля по 31 мая.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа. Они включают в себя самопрезентазцию в местной газете и в эфире местного ТВ. Затем пройдет открытое голосование, в рамках которого определят пять финалисток. Голосование пройдет с 17 июня по 17 июля. Для голосования купонами в здании администрации в фойе на первом этаже установят урну. В рамках третьего этапа состоится творческое интервью для местного телеканала.

Четвертый этап – творческий конкурс на сцене Дворца культуры Люберец, где каждая финалистка должна представить на суд жюри готовый творческий номер и кулинарный конкурс с привлечением внуков. Он состоится 4 сентября в 15:00.

«В состав жюри приглашаются профессиональные деятели кино, музыки и культуры, профессиональные кулинары. Все конкурсные выступления и кулинарные изделия оцениваются по пятибалльной системе», – отметил Ружицкий.

Имя «Люберецкой Супербабушки» станет известно 7 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню городского округа Люберцы. Победительница получит главный приз, а остальные участницы конкурса памятные подарки.