РИАМО - 21 мар. Депутаты Московской областной думы выступили с законодательной инициативой об установлении 2 августа дня воинской славы в память о победе русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях в 1572 году, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На заседании в четверг закинициативу поддержали большинство депутатов, теперь законопроект направят на рассмотрение в федеральное правительство и Госдуму.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» предлагается установить день воинской славы 2 августа - День победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях (1572 год)», - сказал Мособлдумы председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он отметил, что Молодинская битва, длившаяся с 29 июля по 2 августа 1572 года, является исключительно важным событием в истории страны. За год до битвы крымский хан Девлет Гирей сжег Москву, а во время нового нашествия он планировал восстановить ордынское иго от Крымского ханства. Однако 2 августа армия завоевателей была полностью разбита и обращена в бегство.