РИАМО - 21 мар. Государственный долг Московской области оценивается в 128 миллиардов рублей и находится на экономически безопасном уровне, заявила в четверг на очередном заседании регионального парламента министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

«Текущий объем долга Московской области на 1 января 2019 года составляет 128 миллиардов рублей, уровень государственного долга находится на отметке 28,1% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, это является экономически безопасным уровнем, по этому показателю регион соответствует всем требованиям и ограничениям Бюджетного кодекса РФ и министерства финансов РФ и занимает 22 место среди регионов», - отметила Мухтиярова.

Она добавила, что за последние четыре года рост госдолга составил около 30%, или около 30 миллиардов рублей, при этом рост собственных доходов бюджета составил 35%.

«Уровень расходов на обслуживание госдолга не превышает 2%, что обусловлено оптимальным выбором времени привлечения заимствований с минимальными ставками и инструментов», - уточнила Мухтиярова.

При этом инвестиционный потенциал региона стабильно растет. В 2018 году агентство Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг Московской области до уровня ВВВ- (прогноз «стабильный»), а агентство АКРА подтвердило его на уровне AA (ru) (прогноз «стабильный»).

12 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило кредитный рейтинг Московской области с Ba2 до Ba1, прогноз «позитивный». Сегодня Подмосковье занимает 3-е место среди регионов РФ по шкале Moody’s после Москвы и Санкт-Петербурга, заключила Мухтиярова.