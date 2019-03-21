РИАМО – 21 мар. В столице строится 31 миллион квадратных метров объектов жилой и нежилой недвижимости, работы ведутся за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«То есть у Москвы существует задел по строительству как минимум на 5 лет», – отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров в ходе конференции РБК «Диалог строительной отрасли: ключевые векторы развития до 2024 года».

Он добавил, что за последние несколько лет «мы наблюдаем активный рост в спросе и стабильный рост во вложениях в московскую недвижимость».

«Учитывая сохраняющийся спрос и вложения в строительство недвижимости, можно говорить о том, что задача по увеличению объема ввода в Москве будет обеспечена», – резюмировал Гончаров.