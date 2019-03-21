РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске управляющая компания устранила вандальные надписи с рекламой запрещенных сайтов на фасаде домов по улице Бородинский бульвар, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«На днях фасады домов по улице Бородинский бульвар в Подольске неизвестные изрисовали рекламой запрещенных сайтов через трафарет. Вандальные надписи на фасадах устранены», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для того, чтобы устранить данные надписи, специалистам пришлось снять 13 фасадных плиток и заменить их на новые.