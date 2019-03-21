РИАМО - 21 мар. До конца марта в Подмосковье и Москве днем температура воздуха будет составлять от 1 до 6 градусов тепла, в ночные часы вероятны отрицательные температуры, а 22 марта в регионе ожидается усиление ветра, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца марта режим погоды достаточно однородный. Что это значит? Это означает, что ночные температуры преимущественно отрицательные - от нуля до минус 5. Днем преимущественно положительные - от 1 до 6 градусов. Но в этих колебаниях температуры заложена опасность - при осадках, которые постоянно будут выпадать, небольших осадках будут условия, которые увеличивают скольжение на дорогах, на мостовых, на проезжей части», - сказал Вильфанд.

Он также обратил внимание, что 22 марта через Москву будет проходить фронтальный раздел - ожидается хмурая погода, днем температура воздуха составит около 3 градусов тепла. Ожидается значительное усиление ветра до 12-17 метров в секунду.